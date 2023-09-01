Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Кировской области до конца 2030 года

Строительству и ремонту подлежат участки дорог и мосты Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Кировской области вносит изменения в постановление о направлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Список рассчитан на 2022-2030 годы. В целом за этот период планируется построить и отремонтировать 31 объект. Стоит отметить, что их сметная стоимость указана в ценах соответствующих лет.

ЧТО ПОСТРОЯТ

В 2024 году будут сданы следующие объекты:

- участок Буйское - граница Республики Марий Эл в Уржумском районе на трассе Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл. Общая протяженность участка - 6,5 км. На работы выделено 430,6 миллиона рублей;

- автодорога Шаваржаки - граница Республики Марий Эл в Советском районе. Общая продолжительность участка - 6,9 км. На строительство выделено 458,2 миллиона рублей.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- участок от Вятских Полян до дороги Вятские Поляны - Нижние Шуни на трассе Вятские Поляны - Сосновка. Продолжительность - 7,41 км, на строительство выделено 619,9 миллионов рублей.

В 2026 году в эксплуатацию должны ввести:

- дорогу Вятские Поляны - Сосновка - граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе. Общая протяженность составит 11,63 км. На работы выделят 775,3 миллиона рублей;

- участок дороги от моста через Чепцу у Кирово-Чепецка до деревни Ужоговица на трассе Кирово-Чепецк - Слободской. Общая протяженность участка - 19,8 км. На эти цели запланировано 2,8 миллиарда рублей;

- участок Пинюг - Верхнемалье на дороге Киров - Котлас - Архангельск. Продолжительность участка - 20,2 км. На строительство выделено 658,1 миллиона рублей;

- мост через Чепцу у Кирово-Чепецка на трассе Кирово-Чепецк - Слободской. Длина составит 2,83 км или 318 погонных метра. Стоимость проекта - 3,2 миллиарда рублей.

В 2027 году сдадут:

- мост через Вятку у деревни Цепели на дороге Цепели - Русское - Стрижи - Вахренки (объездная Кирова) в Орловском районе. Протяженность - 6,62 км или 850 погонных метров. На работы выделено 4,9 миллиарда рублей;

- участок от моста через Вятку у Цепелей до трассы Малмыж - Вятские Поляны на дороге Цепели - Русское - Стрижи - Вахренки. Общая протяженность участка - 49 км, на его строительство выделено 4,5 миллиарда рублей;

В 2029 году планируют сдать в эксплуатацию:

- мост через Чепцу у Зуевки. Его общая протяженность составит 7,745 км или 305 погонных метров. На работы выделено 3,4 миллиарда рублей.

ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ

В текущем, 2023 году, в работу сдадут:

- мост через реку Ирючка на км 140+050 трассы Казань - Пермь в Малмыжском районе. Протяженность ремонтируемого участка - 12,25 метра. На реконструкцию выделено 106 миллионов рублей.

В 2024 году планируется закончить ремонт:

- участка Вазюк - Опарино на трассе Киров - Котлас - Архангельск. Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет 25,46 км, на работы выделено 1,1 миллиарда рублей;

- моста через Немду на км 28+020 трассы Кырчаны - Нема - Кильмезь в Немском районе. Общая длина - 41,15 погонных метра. Стоимость работ - 99 миллионов рублей;

- моста через Пушму на км 11+233 трассы Пинюг - Скрябино в Подосиновском районе. Протяженность ремонтируемого участка - 59,4 погонных метра. На работы выделено 206 миллионов рублей.

В 2025 году сдадут в эксплуатацию:

- мост через реку Вала на км 225+765 трассы Казань - Пермь в Кильмезском районе. Его протяженность - 148,2 погонных метра. На работы выделено 770 миллионов рублей;

- участка Пинюг - Скрябино на трассе Киров - Котлас - Архангельск. Его протяженность - 16 км, сумма выделенных средств - 464 миллиона рублей.

В 2026 году завершится реконструкция:

- первого участка от дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны до границы Кирово-Чепецка на трассе Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики. Общая протяженность составляет 8,261 км, на работы выделено 2,01 миллиарда рублей;

- участка км 54+600 - км 60+100 в Лебяжском районе на трассе Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята. Его длина - 2,5 км, на работы выделено 1,4 миллиарда рублей;

- моста через Быстрицу на км 29+687 трассы Советск - Яранск в Оричевском районе. Длина моста - 122,2 погонных метра. На ремонт выделено 803 миллиона рублей;

- моста через Пижму на км 137+900 трассы Киров - Советск - Яранск в Советском районе. Протяженность составляет 368 погонных метров, сумма средств - 3,5 миллиарда рублей.

В 2027 году сдадут в эксплуатацию:

- участок от трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь до деревни Ужоговица на дороге Кирово-Чепецк - Слободской. Длительность участка - 8,5 км, объем выделенных средств - 410,4 миллиона рублей;

- второй участок от дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны до границы Кирово-Чепецка на трассе Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики. Общая протяженность составляет 7,589 км, на ремонт выделено 1,01 миллиарда рублей;

- дорогу Подосиновец - Пинюг. Ее длина - 16,655 км, стоимость работ - 520 миллионов рублей.

В 2028 году сдадут в работу:

- участок от границы Кирова до примыкания дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики на трассе Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Общая протяженность - 2,35 км, сумма выделенных средств - 600 миллионов рублей;

- мост через Немду на км 142+700 трассы Киров - Советск - Яранск в Советском районе. Длина - 174,12 погонных метра, стоимость ремонта - 1,08 миллиарда рублей;

- участок Луза - Лальск трассы Луза - Лальск - граница Республики Коми. Его длина - 19,810 км. На ремонт выделено 1,4 миллиарда рублей.

В 2029 году сдадут в эксплуатацию:

- дорогу Луза - граница Вологодской области. Общая протяженность участка составляет 14,744 км, на работы выделено 753 миллиона рублей.

В 2030 году закончится ремонт:

- дороги Ужоговица - Роговое - Мотоус - Яговкинцы. Ее длина - 58,55 км. На работы выделено 2,9 миллиарда рублей;

- моста через реку Юг на км 0+500 трассы Подосиновец - граница Вологодской области в Подосиновском районе. Его длина - 220,65 погонных метра, сумма - 1,090 миллиарда рублей;

- участка Лальск - граница Республики Коми на трассе Луза - Лальск - граница Республики Коми. Его протяженность - 78,210 км. Стоимость работ - 5,5 миллиарда рублей;

- дороги Подосиновец - граница Вологодской области. Ее длина - 43,131 км. На ремонт выделено 2,2 миллиарда рублей.