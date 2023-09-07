Назначен временный управляющий скандального КПК «Инвест Центр»

Активы КПК весной были оценены почти в 54 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 6 сентября, Арбитражный суд Кировской области ввел процедуру внешнего наблюдения в деле о банкротстве КПК «Инвест Центр».

Временным управляющим назначен представитель организации профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» Степан Хистный. До февраля 2024-го Степан Юрьевич будет принимать претензии кредиторов, вести реестр и разбираться в документах, - пишет «Вятка-на-Сети».

Активы (имущество) КПК на весну 2023-го составляют 53 миллиона 700 тысяч рублей, - следует из бухгалтерской отчетности. Остаток на счетах кооператива - 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Если имущества должника не хватит для покрытия требований, «Инвест Центр» могут признать банкротом, а имущество - реализовать с торгов.