В Кирове более 300 вкладчиков пострадали из-за закрытия КПК «Инвест Центр»

Общая сумма материального ущерба устанавливается. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обмана вкладчиков КПК «Инвест Центр». На планерке у Александра Соколова выяснились новые подробности случившегося.

Всего в полицию обратились 367 кировчан, пострадавших в результате закрытия кооператива. Сейчас общая сумма требований устанавливается. Размер активов «Инвест Центра» составил 53,7 миллиона рублей. Как добавил зампред правительства области Михаил Сандалов, направлено заявление о признании кооператива банкротом.

- Давайте сформулируем законодательную инициативу от Кировской области о реформировании деятельности таких кооперативов. Эта деятельность должна быть защищена, застрахована, контролироваться более пристально, - заметил по этому поводу Александр Соколов.