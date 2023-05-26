В Кирове обвиняемую по делу вкладчиков «Инвест Центра» заключили под стражу

Сейчас расследование по делу продолжается. Фото: УМВД России по Кировской области

В Кирове избрали меру пресечения обвиняемой по уголовному делу о хищении средств вкладчиков КПК «Инвест Центр». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, сейчас продолжается расследование, начатое региональным управлением МВД. Устанавливается сумма причиненного материального ущерба. Обвиняемую по делу задержали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования остается на контроле прокуратуры.

- Лицам, которым причинен материальный ущерб от действий (бездействия) руководства КПК «Инвест Центр», следует обращаться в Управление МВД России по Кировской области для признания их по уголовному делу в качестве потерпевших, дальнейшего участия при уголовном преследовании фигурантов уголовного дела, - добавили в пресс-службе ведомства.