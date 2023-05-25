В Кирове возбудили уголовное дело по факту обмана вкладчиков КПК «Инвест Центр»

Сейчас ведется расследование, устанавливается размер причиненного ущерба. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту обмана вкладчиков кредитного потребительского кооператива «Инвест Центр». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбудили по статье «Мошенничество» по факту обмана и завладения средствами вкладчиков. На данный момент продолжается расследование, им занимается областное УМВД. Специалисты устанавливают размер причиненного ущерба.

- Лицам, которым причинен материальный ущерб от действий (бездействия) руководства КПК «Инвест Центр», следует обращаться в Управление МВД России по Кировской области для признания их по уголовному делу в качестве потерпевших, дальнейшего участия при уголовном преследовании фигурантов уголовного дела, - сообщили в областной прокуратуре.