Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 14:51

В Кирове возбудили уголовное дело по факту обмана вкладчиков КПК «Инвест Центр»

Прокуратура контролирует ход расследования
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас ведется расследование, устанавливается размер причиненного ущерба.

Сейчас ведется расследование, устанавливается размер причиненного ущерба.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту обмана вкладчиков кредитного потребительского кооператива «Инвест Центр». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбудили по статье «Мошенничество» по факту обмана и завладения средствами вкладчиков. На данный момент продолжается расследование, им занимается областное УМВД. Специалисты устанавливают размер причиненного ущерба.

- Лицам, которым причинен материальный ущерб от действий (бездействия) руководства КПК «Инвест Центр», следует обращаться в Управление МВД России по Кировской области для признания их по уголовному делу в качестве потерпевших, дальнейшего участия при уголовном преследовании фигурантов уголовного дела, - сообщили в областной прокуратуре.