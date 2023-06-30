Дело о банкротстве кировского КПК «Инвест Центр» начнут рассматривать в сентябре

Обвиняемую ранее заключили под стражу. Фото: УМВД России по Кировской области

В среду, 28 июня, Арбитражный суд Кировской области принял заявление о признании КПК «Инвест Центр» банкротом. Документы появились в картотеке.

Ранее с требованием признать «Инвест Центр» банкротом обратилось отделение по Кировской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ. Дело начнут рассматривать 6 сентября. Суд также запросил информацию о должнике у пяти разных ведомств, включая налоговиков и приставов.

Напомним, ранее более 350 кировчан обратились в полицию, все они пострадали от закрытия кооператива. Размер активов КПК - 53,7 миллиона рублей. Обвиняемую по уголовному делу о хищении средств вкладчиков ранее заключили под стражу.