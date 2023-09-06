Детей погибшего кировского бойца СВО помогли устроить в школу и детский сад

Дети пошли в садик и школу рядом с новым домом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в филиал фонда «Защитники Отечества» обратилась кировчанка: ее муж - отец троих детей - погиб. Женщина попросила оформить несколько мер поддержки.

В итоге ей помогли найти квартиру, оформить документы и переехать на новое место. Дети получили места в садике и школе рядом с новым домом. Плюсом оформили меры социальной поддержки.

Фонд работает с начала лета - помогает бойцам, их родителям и семьям оформлять путевки в санатории, подавать заявки на выплаты и пр. Отделение открыто на улице Комсомольской, 10.

Ранее «Комсомолка» писала о баннерах с портретом Струны - Героя России, нашего земляка, освобождавшего Мариуполь.