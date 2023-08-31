Портреты героя на центральной улице: появились баннеры со Струной

Один из баннеров поставили на перекрестке улицы Воровского и Хлебозаводского проезда. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 31 августа, в Кирове установили баннеры с портретом Струны - нашего земляка, Героя России и спецоперации.

Его зовут Влад Головин. Он освобождал Мариуполь.

Портреты Влада появились на перекрестках улицы Воровского с Хлебозаводским проездом, Щорса с Производственной. Ранее портреты героев устанавливали в Нолинске и Вятских Полянах, - пишут в правительстве региона.

Ранее Струне посвящали песни и клипы, в его поддержку запускали флешмоб.

«Комсомолка» писала и о другом Герое России родом из Кировской области - Сергее Пятине.