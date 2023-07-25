«Теперь ношу и крестик». Герой России и спецоперации Струна раскрыл свое имя

Влад - потомственный военный. Участвует в СВО с первых ее дней. Фото: Russia Today

Струна - легендарный морпех, которого узнавали по красному рюкзаку за спиной - родом из Кировской области. На днях Влад дал первое большое интервью изданию Russia Today.

«КП - Киров» приводит главные цитаты Струны.

О ВОСПИТАНИИ

- Родом я из Кирова. Вятский край.

- В юности принял решение, что буду военным. Крылатая пехота везде и всегда впереди - выбор у меня упал на воздушно-десантные войска.

- Воспитание мне дали бабушка и дедушка. Дед был военным, бабушка с ним всегда ездила по военным гарнизонам. Меня воспитывали по своему подобию.

- Окончил обучение в 20-м (2020 - ред.) году.

О СПЕЦОПЕРАЦИИ

- Попал в подразделение морской пехоты Черноморского флота в зоне СВО. Выполняли задачи с первого дня. Занимал должность командира взвода десантно-штурмового подразделения. Бой в городе, освобождение ДНР, Мариуполя.

- Когда ты видишь прямой контакт с противником, вспышки, выстрелы и снаряд попадает тебе в башню боевой машины - задумаешься сразу, какими силами этот снаряд был отведен от тебя.

- Тут нужно сказать слова благодарности в первую очередь жене и своей маме. Никто как они… самыми сильными и искренними молитвами молились. Это самые сильные слова. Теперь я ношу и крестик.

- Всегда должна быть уверенность в товарище справа. И тут нужно сказать спасибо тому парню, который вытаскивает тебя с передовой. По себе понимая: он не может допустить, чтобы его боевой товарищ остался где-то. Он всегда его достанет.

Влад уже восстанавливается от тяжелого ранения. Новая цель - передавать свой опыт другим бойцам Фото: Russia Today

О РАНЕНИИ

- Ранили, сидел в лесопосадке. Стал небоеспособен, для кого-то можешь стать обузой. Это сложно принять. Ты задерживаешь подразделение. Едешь в эвакуационной машине - и тогда уже обращаешь внимание на степень ранения, понимая, что если доедешь - то это инвалид… в общем, разные мысли были.

- Помню встречу с Алексеем Алексеевичем - фельдшером нашей роты. Я видел волнение в его глазах, дрожь в его руках. Я даже старался его поддержать. Кровопотеря сильная, вены «уходят».

- Ты как беспомощный лежишь, вокруг тебя суетятся. Стараешься сказать, чтобы отстали от тебя - не хочешь, чтобы на тебя столько времени тратили.

О ЖЕНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ

- Для нее (жены - ред.) было самое главное, что живой. Первые слова были по телефону. Первая встреча - в Ростове. Я был недоволен, что я в таком состоянии… слабом таком, для себя непривычном. И она меня видит таким.

- Для нас до сих пор в тайне остаются люди, которые непосредственную помощь нам оказали. Все, что было сделано для нас, очень ценно. Повлияло на скорость восстановления, на возможности наши приступить к выполнению обязанностей в очень короткие сроки.

- После ранения мы всем обязаны людям, которые находятся рядом. Родственникам, близким, друзьям, товарищам, волонтерам, спонсорам, тем, кто занимается гуманитарной помощью, кто просто обратил на тебя внимание. От них исходит вся поддержка для твоего восстановления. Спасибо.

О БУДУЩЕМ

- Основная задача сейчас - передача опыта. Чтобы, возможно, совершенные нами ошибки не совершались в последующем.

- Любые проекты воспитания молодежи будут очень полезны. Намного проще сейчас для родителей стало поставить мультик и заняться своими делами. Личное присутствие в жизни ребенка - оно как-то отдаляется. Важно воспитать его и дать объективное понимание всего.