Фонд «Защитники Отечества» помогает кировчанам-бойцам СВО и их семьям

Сотрудники фонда помогают оформить документы и выплаты, получить помощь и медицинскую реабилитацию. Фото: правительство Кировской области

Месяц назад в Кирове открылся филиал фонда «Защитники Отечества». За это время сюда поступило более 350 обращений от жителей региона. Все сообщения взяты в работу.

Зачастую спрашивают о мерах поддержки участников спецоперации и их семей: как оформить документы и выплаты, получить статус ветерана либо инвалида боевых действий, получить медицинскую реабилитацию, помощь психолога, решить бытовые проблемы.

Так, один из бойцов был ранен взрывом мины. Его направили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии на углубленное обследование, а после дадут путевку в санаторий для реабилитации. А мама одного погибшего бойца и ее внук в августе получат медицинскую, социальную и психологическую помощь в центре «На Казанской».

Фонд также сотрудничает с областной нотариальной палатой и отделением соцфонда России, готовится подписать соглашения с Адвокатской палатой, МФЦ и другими ведомствами. Это позволит оказывать ветеранам СВО и семьям погибших бойцов юридическую помощь, содействие в пенсионном и социальном обеспечении, многих других вопросах.