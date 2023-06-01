Фонд «Защитники Отечества» в Кирове будет работать на улице Комсомольской

25 социальных координаторов помогут ветеранам СВО и их семьям. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открыли региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Его основная задача - сопровождение ветеранов спецоперации и их семей.

Фонд будет помогать в получении мер поддержки (включая мед- и соцреабилитацию, лекарства, помощь психологов, путевки в санатории и пр.), содействовать в переобучении и трудоустройстве бойцов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости подопечным организуют долговременный уход и адаптируют жилье под нужды инвалида.

По словам председателя фонда Анны Цивилевой, власти и активисты должны «сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов». В нашем регионе сформирована неравнодушная команда, готовая помогать бойцам, прошедшим СВО.

В филиале будут работать 25 социальных координаторов, они уже прошли обучение, - отмечают в правительстве Кировской области.