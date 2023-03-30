«Каждый помогает, как может»: о волонтерах благотворительного фонда «Zа Вятку»

Женщины приходят в организацию после работы и трудятся для наших солдат. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Название благотворительного фонда «Za Вятку» уже давно на слуху у кировчан. Отправка грузов на передовую, письма для бойцов, гуманитарная помощь - это и многое другое проходит через стены организации, цель которой - оказать посильную помощь землякам, защищающим наше Родину.

В тени же остаются волонтеры - люди, которые тратят свои время и силы, чтобы внести вклад в общее дело. В большинстве своем это, конечно, женщины. Но трудятся в Фонде не только жены и родственники участников СВО. Свой вклад вносят студенты, пенсионеры и просто неравнодушные граждане. В стенах «Za Вятку» рады каждому, что хочет помочь кировчанам, находящимся на передовой.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось побывать в цехах и пообщаться с теми, кто день за днем приходит туда, чтобы помочь нашим ребятам.

БЫВАЮ ЗДЕСЬ КАЖНЫЙ ДЕНЬ

У большинства волонтеров знакомство с Фондом происходило просто: принесли гуманитарную помощь или услышали по «сарафанному радио». В итоге не смогли остаться в стороне. Просто увидели, как трудятся другие, и тоже захотели помочь.

Работы тут хватает на всех: женщины шьют носилки и маскировочные сети, фасуют продукты, упаковывают предметы первой необходимости. Помогают все от мала до велика - ограничений по возрасту в Фонде нет. Отсутствует у волонтеров и четкий график: кто-то может прийти раз в две недели, другие же трудятся ежедневно.

- Я уже на пенсии, так что время позволяет. Бываю здесь каждый день, с понедельная по субботу. В воскресенье у Фонда выходной, а так тоже бы приходила, - рассказала одна волонтеров Елена (имя изменено - Ред.). - Иногда к нам присоединяется Совет ветеранов. В такие дни больше рабочих рук, а значит растет и «выхлоп». Я, к примеру, сама взяла на себя изготовление блиндажных свечей: отработала технологию и показываю новым активистам, как правильно их делать.

Женщина лично показала, из чего состоит изделие: железная банка из-под консервов и картон, который заливается парафином или воском. Материалы в Фонд приносят сами кировчане, к которым иногда подключаются крупные местные предприниматели.

Блиндажные свечи очень полезны для бойцов и просты в изготовлении. Фото: Артем ЗАМЯТИН

СВОЙ «ФРОНТ»

Огромное значение в работе волонтеров имеет техника. Так, с появлением швейных машинок в Фонде начали изготавливать маскировочные сети, тактические носилки и подсумки (маленькая сумка, которая крепится на разгрузочный жилет - Ред.).

Также в Фонд иногда привозят резину, из которой волонтеры делают жгуты, предназначенные для остановки крови при ранении.

- Тут у нас у каждого свой фронт работ. Каждый помогает, как может, - добавила Елена.

И действительно, свою лепту стараются внести все. Кто-то работает в цехах, другие, не располагая временем, просто приносят продукты, материалы, лекарства и т. д. Многие, не зная, что нужно покупать, просто приносят деньги.

Работают волонтеры и на специальных складах. Туда свозится вся гуманитарная помощь, которую сортируют, упаковывают и отправляют на передовую.

Причем речь идет далеко не только о Кирове: отделения Фонда есть почти в каждом районе. На благо наших солдат трудятся тысячи человек.

В фонде изготавливают все, от маскировочных сетей до носилок. Фото: Артем ЗАМЯТИН

КАК ПОМОЧЬ?

Если вы желайте помочь участникам СВО, можно принести вещи или присоединится к волонтерам по адресу: г. Киров, Динамовский проезд, 4.

Обо всех актуальных сборах гуманитарной помощи активисты сообщают в своих социальных сетях. Там же они регулярно приводят информацию о том, как еще можно поддержать наших защитников.