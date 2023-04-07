«Верьте в нас!»: кировские бойцы возвращаются домой в отпуск

Многие кировчане попали в «наш» полк. Фото: kirovreg.ru

В конце марта кировчане, участвующие в спецоперации, начали прибывать домой в отпуска. Многих встречают на малой родине всем миром - друзьями, родными, соседями и коллегами. «КП» - Киров» делится несколькими историями.

НА ПОЗИЦИИ СПАТЬ НЕЛЬЗЯ

В Вахрушах ребят даже пригласили на встречу с земляками: люди хотели послушать, как сражаются и живут бойцы «за лентой». Один из бойцов - работник обувной фабрики Сергей - получил повестку 29 сентября. Он представлял, куда едет: участвовал в Чеченской кампании.

- Однако спецоперация - это другое, - говорит мужчина. - Сражения ракетные, прилететь может куда угодно и в любой момент. Понимая это, начинаешь ценить каждый миг жизни.

Особенно радовали письма с фотографиями от жены. Отправляясь домой, Сергей сильнее всего хотел обнять супругу, детей и маму.

Евгений тоже был «за лентой», но в трех километрах от товарища. Там сейчас тепло, +20. Единственное - там очень темные ночи, даже вблизи ничего не разглядишь.

- На позиции спать нельзя, - делится боец. - Стараемся отдохнуть в деревне, где живем. Есть где помыться, постираться, приготовить еду. Служить с земляками легче: все связаны любовью к малой родине.

Евгений благодарит всех неравнодушных кировчан за письма и посылки: «Верьте в нас! Победа будет за нами!».

Затишье бывает только по ночам, и то не всегда. Фото: kirovreg.ru

СЫН ПОЛКА

Юрий из села Мякиши Верхошижемского района ушел служить по контракту в сентябре. Взяли командиром минометного взвода в артиллерийских войсках. В подчинение дали 35 человек. Взвод живет в блиндажах в 3 километрах от линии боевых действий. Затишье бывает только ночью, и то не всегда.

Малмыжанин Марсель тоже уехал в зону СВО по осени. А 3 декабря стрелок узнал, что у него родилась дочь Сабина. Именно эта мысль помогала справляться с трудностями: не терпелось самому взять ребенка на руки. И вот, бойцу дали две недели отпуска. Он не только увидел дочь, но и наконец женился на своей избраннице.

Многие кировчане оказались в «нашем» полку и сейчас находятся в ЛНР. Там оказался и Данил из Красной Поляны. Парню 19 лет, он заключил контракт после срочной службы: отец тоже был военным.

- Сначала были в Изюме, удалось пробиться, - вспоминает Данил. - Затем переправили в ДНР, оттуда в ЛНР. Полтора месяца держали оборону в Красном Лимане. Сейчас полномасштабно наступаем.

Данила называют сыном полка: он самый молодой в подразделении, а некоторым бойцам уже за 40 лет. Есть и мобилизованные, и добровольцы. Старшие стараются прикрывать и защищать.

ПОЛОВИЧОК СТАЛ КОВРОМ

Сергей - журналист из Лебяжского округа - попал в отдельный взвод в ЛНР. Одна из задач - караул и оборона стратегических объектов. Помощником стал щенок грязно-белового цвета. Сергей назвал его Половичком.

- Мы с ним сразу подружились, он стал постоянно ходить со мной на пост, - говорит боец. - Я его откормил куриной тушенкой, почистил - и постепенно он округлился, стал белым. Половичком называть его уже стало несолидно, поэтому он получил второе имя - Коврик. Нести службу с ним стало сразу спокойнее. В непроглядную ночь, если к посту приближался человек, Коврик начинает лаять, а если учуял живность, - глухо рычит. В свободное от службы время Коврик живет у нас в подвале. Скоро мы с ним снова встретимся, только, судя по тому, что щенок растет не по дням, а по часам, его уже надо будет называть Ковром.

Иван и Сергей тоже вернулись в Красную Поляну. Обоим по 30, когда-то вместе ходили в детский сад, а сейчас оказались в одном взводе обеспечения мотострелкового полка. Здесь много кировчан, и все уже сблизились. От лагеря до передовой несколько километров, но опасность прилета есть всегда.

- Когда мы только приехали, метрах в 100-150 от нас миномет работал, - говорят парни. - Если заметят, стараются по технике бить, потому что без нее - никуда. Когда началось продвижение наших войск, когда отогнали противника подальше, стало спокойнее.

Вечерами кировчане могут позаниматься спортом или посмотреть кино. Всегда ждут посылки с родины, в первую очередь - маскировочные сети, блиндажные свечи и, конечно, письма и открытки. Иногда привозят самодельные игрушки.

- Я даже с собой ношу как талисман, в нагрудном кармане, присланного кем-то маленького ангелочка, - улыбается Сергей. - Чебурашку самодельного тоже взял. Сейчас вот сыну его подарю.

По материалам пресс-службы правительства Кировской области