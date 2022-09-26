«Мы вернемся»: в Кирове проводили первую колонну призванных по частичной мобилизации

Отбор призывников ведется по заявленным критериям. Фото: kirovreg.ru

25 сентября в Кирове проводили первую колонну горожан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации по указу президента РФ. Более 200 человек направятся в город Вольск Саратовской области, где будут проходить предварительное обучение и подготовку.

Кировчан провожали не только родные и близкие, но и руководители военного комиссариата Кировской области, председатель призывной комиссии региона, губернатор Александр Соколов, представители русской православной церкви.

- Спасибо вам, что откликнулись на призыв Родины и пришли в военкоматы, - обратился к присутствующим глава региона. - Уверен, что вы будете достойно служить. А мы здесь позаботимся о ваших семьях, сделаем всё, чтобы поддержать их.

Командир мотострелкового полка, которого представили мобилизованным, имеет боевой опыт. Подразделения под его командой несли в боях наименьшие потери.

- Не жалеть, но беречь вас буду. Мы вернемся, - сказал командир.

Среди отправленных на службу кировчан - 61-летний Альберт Гусаров, который попросился добровольцем. Ранее он работал оперативным дежурным в военном комиссариате Кировской области. Здесь у него осталась семья, но, по собственным словам, он нужен на защите рубежей своей Родины.

Стоит отметить, что призыв в рамках частичной мобилизации в Кировской области ведётся строго в рамках требований, обозначенных в Указе Президента. Отбираются только граждане, чьи возраст, военная специальность, состояние здоровья соответствуют заявленным критериям. На пунктах предварительного сбора работают бригады врачей. При жалобах на здоровье граждане отправляются на прохождение углубленной медкомиссии. Соблюдение всех требований и законности контролирует правительство региона.

ВАЖНО

В Кировской области работает круглосуточная горячая линия по вопросам мобилизации - телефон 122.