Кировские добровольцы, участвующие в СВО, могут рассчитывать на дополнительные льготы

Военнослужащие могут рассчитывать на кредитные каникулы и бесплатное образование.
Фото: Александр КОЦ
Региональные власти утвердили дополнительные льготы для участников СВО. На портале «Объясняем. Кировская область» появилась информация о том, что каждый военнослужащий, получивший удостоверение ветерана боевых действий, может рассчитывать на:
- обеспечение жильем;
- первоочередное право на приобретение земельных участков;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений (в размере 50%);
- внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения;
- преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных учреждений;
- кредитные и налоговые каникулы;
- целевой жилищный займ для приобретения жилья с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы;
- бюджетные места для обучения детей в вузах;
- бесплатный отдых подопечных в летних оздоровительных лагерях;
- социальная программа реабилитации и адаптации, трудоустройство;
- выплаты членам семьи пенсий по потере кормильца в размере 50% от денежного довольствия военнослужащего;
- погашение кредитов, оформленных погибшими военнослужащими и их супругами.
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