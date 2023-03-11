Кировские добровольцы, участвующие в СВО, могут рассчитывать на дополнительные льготы

Военнослужащие могут рассчитывать на кредитные каникулы и бесплатное образование. Фото: Александр КОЦ

Региональные власти утвердили дополнительные льготы для участников СВО. На портале «Объясняем. Кировская область» появилась информация о том, что каждый военнослужащий, получивший удостоверение ветерана боевых действий, может рассчитывать на:

- обеспечение жильем;

- первоочередное право на приобретение земельных участков;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений (в размере 50%);

- внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения;

- преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных учреждений;

- кредитные и налоговые каникулы;

- целевой жилищный займ для приобретения жилья с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы;

- бюджетные места для обучения детей в вузах;

- бесплатный отдых подопечных в летних оздоровительных лагерях;

- социальная программа реабилитации и адаптации, трудоустройство;

- выплаты членам семьи пенсий по потере кормильца в размере 50% от денежного довольствия военнослужащего;

- погашение кредитов, оформленных погибшими военнослужащими и их супругами.

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