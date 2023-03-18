Для страны и для людей: как кировчане приходят помогать благотворительному фонду «Zа Вятку»

Волонтеры оказывают посильную помощь и военнослужащим, и их семьям. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Летом 2022 года кировский предприниматель с единомышленниками создал благотворительный фонд «Za Вятку». Организация оказывает помощь мобилизованным жителям нашего города, которые сейчас находятся на передовой. О поддержке участников СВО, о людях, готовых помогать, и о своей работе корреспонденту «Комсомолки» рассказал заместитель директора фонда Иван Петров (имя изменено по просьбе собеседника - Ред.).

ЧТО ИЗ СПИСКА ОТПРАВЛЯТЬ?

Идея создания фонда принадлежит двум людям: руководителю союза десантников Сергею Крутикову и предпринимателю Сергею Южанину. В августе 2022-го из-за событий в Украине они зарегистрировали некоммерческую организацию «Za Вятку». Основные направления деятельности фонда - помощь мобилизованным из Кировской области, их семьям, жителям Донбасса и тем, кто из-за военных действий переехал в наш регион.

Гуманитарную помощь в Фонд привозят со всем районов. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Для отправки солдатам всего необходимого представители организации поддерживают связь с военными частями. От командования принимаются заявки, которые идут на рассмотрение попечительского совета. Он состоит из 10 человек - представителей бизнеса, общественных организаций, администрации и правительства области. Возглавляет его сенатор Виктор Бондарев.

Эти люди принимают решение, что из списка отправлять. После этого представители Фонда ищут необходимые материалы по соотношению цены и качества. Далее закупленный товар и гуманитарную помощь от жителей региона грузят в арендованные Фондом фуры, которые опечатывают и с представителем организации отправляют к месту заказа.

- Иногда с посылками ездят жены военнослужащих, ведь помимо доставленной помощи им важно знать, в каких условиях пребывают их мужья, - отметил замруководителя организации.

Также для покупки военного оборудования Фонд советуется с людьми, которые сами бывали в горячих точках. Например, с инструкторами в спецподразделениях.

На сегодня фонд «Za Вятку» является одной из крупнейших некоммерческих организаций Кировской области, поддерживающих участников СВО, ведь все нужное, начиная от еды и заканчивая блиндажными свечами и маскировочными сетями, к ним привозят со всех районов.

«КАПЛЯ В МОРЕ, НО ХОТЬ ЧТО-ТО»

Помимо этого, Фонд помогает семьям военнослужащих и поддерживает с ними связь, чтобы узнать их потребности. Так, представители организации смогли добиться льгот на областном уровне. Как пример можно привести соглашение с медицинским центром «Совермед», в котором членам семей военнослужащих оказывают бесплатную помощь.

Также в рамках сотрудничества с Комитетом семей воинов отечества были организованы курсы повышения квалификации, достигнуты договоренности со спортивными организациями, куда члены семей могут ходить со скидкой, а иногда и бесплатно.

Проводятся и культурные мероприятия. Одно из последних - концерт для жен военных в кукольном театре, который прошел 6 марта.

Посылки регулярно отправляются на передовую. Фото: Артем ЗАМЯТИН

На Донбасс были отправлены несколько машин с лесоматериалом для восстановления построек, гуманитарная помощь для местных жителей и детей, которые оказались в детских домах. Переселенцам оказывают всю возможную помощь в виде продуктов и вещей первой необходимости.

- Фонд не может купить квартиру, но, имея поддержку различных юридических и социальных организаций, мы добиваемся льгот для них. Это, конечно, капля в море, но хотя бы что-то, - пояснили в Фонде.

«ВСЕ ДЕЛО В ПАТРИОТИЗМЕ»

По всей области на сегодняшний день организованы представительства «Za Вятку». Во всех отделениях работают именно волонтеры: они не получают за это деньги, а это тысячи человек. Иногда даже люди, находящиеся в отпуске, приходят сюда, чтобы помочь. Как отмечает руководство организации, самое ценное - что приходит помогать молодежь.

Не так давно в фонде работали школьники всем добровольческим отрядом. На вопрос корреспондента: «Как вы считаете, почему люди это делают?», замдиректора организации сказал:

- Скорее всего дело в патриотизме, это что-то неосязаемое. Все, кто занимаются этой работой - они понимают, что это важно для страны и для людей. Здесь всех, кто ранее не был знаком, объединяет общее дело. И сейчас они делают что-то для процветания нашей страны.