Законопроект внесли на рассмотрение депутатов. Фото: zsko.ru

В Кировской области мобилизованные и их семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь. Как сообщили в пресс-службе ОЗС, такой законопроект внесли на рассмотрение депутатов.

Согласно ему, мобилизованным и их семьям Адвокатская палата области будет бесплатно оказывать квалифицированную помощь и правовую поддержку. На обсуждении во время заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению депутаты также предложили распространить эту меру поддержки на тех, кто служит по контракту и отправился в зону СВО добровольцем.

- В результате профильный комитет поддержал проект закона и рекомендовал принять его на пленарном заседании в двух чтениях с учетом поправки, - добавили в пресс-службе ОЗС.