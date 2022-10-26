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Общество26 октября 2022 10:05

В Кировской области мобилизованные и их семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь

Ее будет оказывать областная Адвокатская палата
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Законопроект внесли на рассмотрение депутатов. Фото: zsko.ru

Законопроект внесли на рассмотрение депутатов. Фото: zsko.ru

В Кировской области мобилизованные и их семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь. Как сообщили в пресс-службе ОЗС, такой законопроект внесли на рассмотрение депутатов.

Согласно ему, мобилизованным и их семьям Адвокатская палата области будет бесплатно оказывать квалифицированную помощь и правовую поддержку. На обсуждении во время заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению депутаты также предложили распространить эту меру поддержки на тех, кто служит по контракту и отправился в зону СВО добровольцем.

- В результате профильный комитет поддержал проект закона и рекомендовал принять его на пленарном заседании в двух чтениях с учетом поправки, - добавили в пресс-службе ОЗС.