Депутат ГД Бутина побывала в кировском фонде «Защитники Отечества»

Филиал открыт на улице Комсомольской. Фото: kirovreg.ru

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина, будучи в Кирове, посетила местное отделение фонда «Защитники Отечества».

Его открыли в начале лета на улице Комсомольской, у перекрестка с Карла Маркса. По словам депутата, филиалы фонда в разных регионах устроены в целом одинаково. Есть лишь некоторые особенности.

- В Кировской области большинство социальных координаторов фонда - это родственники ветеранов СВО, - уточнила Бутина. - Они сами понимают, когда консультируют людей, о чем идет речь.

Фонд уже получил 744 обращения от бойцов и их семей. Здесь могут помочь оформить документы, получить статус ветерана или инвалида, заявиться на меры поддержки и пр.