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НовостиОбщество3 августа 2023 7:12

Депутат ГД Бутина побывала в кировском фонде «Защитники Отечества»

Мария Валерьевна рассказала об особенностях нашего филиала «Защитников»
Петр МАКСИМОВ
Филиал открыт на улице Комсомольской. Фото: kirovreg.ru

Филиал открыт на улице Комсомольской. Фото: kirovreg.ru

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина, будучи в Кирове, посетила местное отделение фонда «Защитники Отечества».

Его открыли в начале лета на улице Комсомольской, у перекрестка с Карла Маркса. По словам депутата, филиалы фонда в разных регионах устроены в целом одинаково. Есть лишь некоторые особенности.

- В Кировской области большинство социальных координаторов фонда - это родственники ветеранов СВО, - уточнила Бутина. - Они сами понимают, когда консультируют людей, о чем идет речь.

Фонд уже получил 744 обращения от бойцов и их семей. Здесь могут помочь оформить документы, получить статус ветерана или инвалида, заявиться на меры поддержки и пр.