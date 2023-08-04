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НовостиОбщество4 августа 2023 14:48

Зачем день? В 2024 году в Кирове отпразднуют еще и ночь города

Программу ночи города-2024 выберут сами кировчане
Петр МАКСИМОВ
Дата - ночь на 30 июня 2024. Фото: kirovreg.ru

Дата - ночь на 30 июня 2024. Фото: kirovreg.ru

12 июня 2024-го, к 650-летию Кирова, отпразднуем день города.

В программе матчи по боксу с представителями регионов, гала-концерты, цирковой фестиваль с участниками из разных стран, гастроли солистов Большого театра, шахматный турнир и выставочно-театральный проект о балете и опере.

А 29-30 июня, ко дню молодежи, приурочат и новый формат праздника - ночь города. Такой опыт уже есть у других городов.

Что именно должно происходить в эту ночь, выберут сами кировчане. Как именно, пока в правительстве Кировской области не уточняют.

Напомним, ряд мероприятий также планируют на сентябрь и начало декабря.