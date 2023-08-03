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НовостиОбщество3 августа 2023 11:46

День Кировской области состоится на ВДНХ 5 декабря

Посетители узнают о культуре и традициях Вятского края
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мероприятие состоится в главном выставочном комплексе страны.

Мероприятие состоится в главном выставочном комплексе страны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мероприятие состоится в рамках выставки-форума «Россия» и пройдет в главном выставочном комплексе страны - ВДНХ. В событии будут задействованы представители различных сфер. Посетители смогут узнать о культуре и традициях Вятского края, а также о его промышленном и экономическом потенциале.

Отметим также, что во время выставки-форума пройдет презентация достижений и потенциала Кировской области. Планируется, что на ней представят достижения в сфере сельского хозяйства, машиностроения, лесопереработки, химической промышленности, медицины, туризма, образования, культуры. Кировские предприниматели также презентуют свои наработки.