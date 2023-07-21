Киров в 2024-м может отметить не только день, но и ночь города

Ночной праздник может заинтересовать молодых людей. Фото: Лариса Рожина

Власти продолжают работать над программой 650-летия Кирова. Юбилей город отпразднует в следующем году.

Как «Комсомолка» писала ранее, праздник планируют разделить на две части. 12 июня - в день города и день России - сами кировчане «станут героями дня». А в сентябре празднование будет рассчитано и на гостей региона. Его приурочат к предположительной дате основания Хлынова. Об этом сообщил глава региона Соколов.

Плюсом Александр Валентинович рассказал еще об одном возможном формате события: в Перми отмечают и день, и ночь города. Губернатор считает, что такое мероприятие может быть интересно молодежи.

- Думаю, мы тоже будем проводить такой праздник, - поделился Соколов.