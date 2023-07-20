Юбилей Кирова в 2024 году разделят надвое

Праздновать будем и в июне, и в сентябре 2024-го. Фото: kirovreg.ru

Власти переработали программу подготовки и празднования 650-летия Кирова. Губернатор Соколов говорит, что чиновники «трезво посмотрели ситуацию» и изменили состав оргкомитета, отдав лидерство вице-премьеру Чернышенко. Он ранее участвовал в организации игр в Сочи, юбилеев Перми и Нижнего Новгорода.

Кроме того, по словам главы региона, празднование разделят на части: 12 июня «сами жители города станут героями дня», а в сентябре праздник будет рассчитан и на гостей из других регионов.

Самым эффективным способом расходов Соколов при этом назвал гранты и проект поддержки местных инициатив (ППМИ). На эти цели заложили гораздо больше денег: рекордные 383 миллиона рублей в 2023-м на фоне прошлогодних 217 миллионов. Еще 50 миллионов рублей выделили на «Город добрых соседей».