Талисман, песню и слоган 650-летия Кирова выберут на сайте юбилея

Разделы сайта будут дополняться. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 1 июня, в тестовом режиме открыли сайт, посвященный грядущему 650-летию города Кирова.

Здесь можно прочитать о проектах благоустройства и волонтерском движении, а также скачать документы для соглашения об использовании юбилейной символики и логотипа. В будущем на этом же сайте откроют голосования за талисман, песню и слоган юбилея.

- Разделы еще редактируются и заполняются по мере поступления информации, - уточняют в Дирекции по организации юбилея города.

650 лет Кирову исполнится в 2024 году. В правительстве Кировской области пишут, что оргкомитет возглавляет губернатор Соколов, хотя ранее сами власти сообщали, что руководить оргкомитетом поручили вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко.