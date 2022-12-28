214 проектов ППМИ реализуют в Кировской области в 2023 году

Еще 165 миллионов регион потратит на проекты по обустройству дворов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Одной из самых важных тем прошедшего сегодня еженедельного совещания правительства Кировской области стало подведение итогов конкурсного отбора проектов по поддержке местных инициатив (ППМИ) на 2023 год.

Как рассказал губернатор Александр Соколов, победителями признаны 214 проектов. На их реализацию из областного бюджета направят 115 миллионов рублей.

Еще 165 миллионов регион потратит на реализацию проектов-победителей конкурса по обустройству придомовых территорий в областном центре. Отметим, что это на 50 миллионов рублей больше, чем планировалось изначально. Дополнительные средства на благоустройство поручил направить губернатор Кировской области. Признаны победителями 98 проектов.

- В первую очередь конкурс важен с точки зрения вовлеченности населения в реализацию проектов, - сказал Александр Соколов. - Поэтому, будем поддерживать его проведение и внимательно следить за ходом работ. Все средства экономии в ходе проведения торгов также необходимо направить на реализацию дополнительных проектов.