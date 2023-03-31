В Кирове определили победителей конкурса проектов к 650-летию областного центра

До конца года в Кирове реализуют более сотни проектов, касающихся организации различных мероприятий и благоустройства общественных пространств. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове назвали победителей конкурса «Город добрых соседей» - экспертная комиссия закончила оценивать все поступившие инициативы кировчан.

Победители определялись по нескольким критериям: актуальность, проектная логика, опыт заявителя, социальное партнерство, результаты проекта, социальный эффект и экономическую эффективность. За каждый из них выставлялись определенные баллы. Помимо того, с 15 по 26 марта шло интернет-голосование за проекты благоустройства, по результатам которого прибавлялись дополнительные оценки.

По итогам в направлении «Событие» победил проект «Поющий автобус» с итоговым баллом 96,5. Среди идей по благоустройству общественных территорий лучшей стала инициатива «Территории здоровья», набрав 102 балла.

- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе, и поздравляю тех, чьи проекты вошли в число победителей. За этим стоят большой труд, любовь к родному городу и стремление сделать его лучше, - подчеркнула глава города Елена Ковалева.

Всего до конца года планируется реализовать 122 проекта, вошедших в рейтинг победителей. Полный список можно посмотреть здесь.