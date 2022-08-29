Александр Соколов: 650-летие Кирова должно улучшить имидж всего региона

В состав оргкомитета в качестве его главы войдет зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото: kirovreg.ru

- Нам нужно менять имидж Кировской области, а это в корне изменит инвестклимат, - сказал на еженедельном заседании правительства временно исполняющий губернатора региона Александр Соколов. - Потому что сейчас инвесторы скептически относятся к упоминанию Кировской области.

Большую помощь в выполнении этой задачи должно оказать предстоящее празднование 650-летия областного центра. К слову, возглавить оргкомитет по проведению праздника во время визита в регион на прошлой неделе согласился возглавить заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Именно он руководидил оргкомитетами «Сочи-2014» и празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Оба этих события прошли на очень высоком уровне.

- Имейте ввиду, я в неудачных проектах не участвую, так что мы просто обречены на успех, - сказал Дмитрий Николаевич во время визита в Киров.