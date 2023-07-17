Кировчан зовут обсудить проект благоустройства парка у Дворца пионеров

С проектом озеленения и благоустройства помогают специалисты ВятГАТУ. Фото: t.me/GorodKirov650

Парк у Дворца творчества - Мемориала готовят к благоустройству. Концепцию и проект доверили «Движению Первых».

План разрабатывают с конца прошлого года. К созданию концепции привлекли профессионалов.

Сейчас продумывают дальнейшее озеленение и работают над идеей создания круглогодичной оранжереи, - сообщают в телеграм-канале «650 Киров». Активистам в этом помогают специалисты из ВятГАТУ.

На следующей неделе авторы проекта встретятся с центром местной активности, чтобы обсудить концепцию благоустройства. Желающие предложить какие-либо идеи по преобразованию парка могут заполнить анкету.