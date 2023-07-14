219 отделений «Движения первых» открыли в Кировской области

Сейчас активисты делают «Фестиваль дворовых игр». Фото: правительство Кировской области

В «Движение первых» до конца 2023 года планируют вовлечь 28 тысяч детей и взрослых кировчан. Задача - создать условия для их самореализации, - отмечают в правительстве Кировской области.

Отделения открывают на базе школ и учреждений дополнительного образования. На сегодня по региону насчитывается 219 первичных отделений.

Сейчас «Движение первых» делает «Фестиваль дворовых игр», в сентябре он завершится большим праздником. А пока активисты делают «точки притяжения» детей в своих населенных пунктах.

Следующий проект - «Первая помощь», в нем помогут волонтеры-медики.