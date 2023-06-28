150 миллионов нужно парку 50-летия ВЛКСМ в Кирове: как благоустроят зону отдыха

Создание концепции благоустройства парка поручили региональному отделению «Движения первых». Фото: правительство Кировской области

«Комсомолка» продолжает рассказывать, как будут менять городское пространство в Кирове. На очереди парк у Дворца пионеров: авторы проекта поделились новыми деталями его преобразования.

ПАРК С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ДОСТУПОМ К ОБЪЕКТАМ

Создание концепции благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ поручили региональному отделению «Движения первых».

Одним из первых пунктов стал опрос горожан о названии этой зоны отдыха. Большинство респондентов высказались за «Парк Дворца пионеров», «Парк юности» и «Парк первых».

Общую концепцию на заседании профильной комиссии Общественной палаты региона (ОПКО) описал член городского совета молодежи Данил Краев:

- принцип связи поколений. Авторы не готовы делать акцент только на современности. Важным считают советский период, когда горожане объединились, чтобы появился сам Дворец пионеров и парк вокруг него;

- доминантный оттенок - светло-серый. Тот, в котором выполнен сам Дворец. Для благоустройства выделили также красный, желтый и рыжий оттенки;

- Доступ ко многим объектам хотят сделать круглосуточным.

Часть работ должны закончить в мае 2024-го, часть - до конца лета 2024 года.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО: КАКОЙ БУДЕТ ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА

- Аллеи, велосипедные дорожки, станция зарядки электромобилей;

- 2 баскетбольные площадки (каждая на 2 кольца);

- 2 детские площадки: по улице Ивана Попова - в стиле «Алых парусов», ближе к самому Дворцу - оформленная под маяк;

- пункт проката инвентаря под летние и зимние спортивные активности;

Кроме того, идут переговоры с инвесторами. Несколько крупных компаний могут присоединиться к проекту:

- есть инвестор, готовый вложиться в создание веревочного парка развлечений по улице Некрасова;

- крупная сеть кофеен готова помочь в открытии коворкинг-кафе с торговыми точками. Это должна быть круглогодичная площадка;

- местный застройщик, планирующий возвести жилой комплекс рядом с парком, тоже готов вложиться;

- компания «Атом», разрабатывающая электромобили, готова за свой счет провести часть коммуникаций и открыть станцию зарядки.

Общая стоимость всех работ, ремонтов, установок - не менее 150 миллионов рублей. По возможности

МИНУСЫ КОНЦЕПЦИИ

Эксперты ОПКО озаботились другими вопросами:

- Сколько деревьев снесут в парке?

Краев ответил: «Смотрим». Официально заявляют, что сносить будут только гнилые и старые зеленые насаждения.

Но опыт с «парковыми скандалами», как было, например, с Александровским садом, говорит, что эти работы могут прийтись не по душе большинству горожан. Тем более активисты в вопросах озеленение ориентируются на работу с городским УДПИ.

- Привлечены ли «благоустроители» с реальным опытом?

По сути, нет. К специалистам федераций никто не обращался. Можно планировать и проектировать все, что угодно, но пока этим не занимались специалисты.

- Сохранена ли в реальности связь поколений?

Нет. Когда Дворец и парк создавались, предприятия и горожане вместе собрали более 600 тысяч рублей - огромные по советским временам деньги. Школьники и студенты были задействованы в работах. Это была именно народная стройка.

Сейчас же инвесторы покрыли около 10 миллионов рублей - менее 10% общей стоимости проекта. Горожане, не связанные с «Движением первых», также практически не представлены в команде проекта.