Вячеслав Симаков объяснил, почему в Александровском саду срубили столетние липы

Специалисты срубили 14 аварийных тополей и лип, и еще десяток деревьев упал ранее из-за сильного ветра. Фото: vk.com/kirov_krasiv

В Александровском саду срубили несколько столетних лип в процессе благоустройства. Информацией поделился паблик «Красивый Киров»: по их данным, деревья мешали укладке бордюров. В комментариях горожане возмутились таким поступком.

В ситуацию вмешался сити-менеджер Вячеслав Симаков. В своем телеграм-канале он заявил, что рабочие снесли 10 аварийный тополей и лип. Рабочие убирали только те деревья, которые имели признаки аварийности: сухость, гниль, критический наклон. Кроме того, специалисты разделали 10 насаждений, упавших ранее из-за сильного ветра. Еще четыре дерева находились в зоне дорожек, и впоследствии должны были медленно усохнуть.

Взамен снесенных деревьев Симаков пообещал провести весной компенсационные посадки. Проектирование состоится зимой.