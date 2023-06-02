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НовостиОбщество2 июня 2023 10:29

В парке у Дворца творчества - Мемориала предлагают сделать оранжерею, прокат велосипедов и амфитеатр

Обустроить зеленую зону по-новому могут в ближайшие три года
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Проект подготовили активисты «Движения первых». Фото: правительство Кировской области

Проект подготовили активисты «Движения первых». Фото: правительство Кировской области

Парк у Дворца творчества - Мемориала в Кирове благоустроят. Проект представили активисты российского сообщества детей и молодежи «Движение первых». Уже прошли опросы и анкетирование, чтобы узнать у местных жителей, что нужно добавить в парковую зону.

Здесь предлагают оборудовать велодорожки, питьевой фонтан, вечернее освещение троп, видеонаблюдение, пандусы для маломобильных граждан. Оставлены также зоны для веревочного парка, ярмарок, зимних горок и спорта. На одном из участков хотят сделать открытый амфитеатр, на другом - детскую площадку, плюсом обустроить игровую зону и памп-трек.

Выбрать название парка предлагают также с помощью опроса горожан. Варианты - «Парк дворца пионеров», «Парк юности», «Парк первых».

По словам губернатора Соколова, реализовать эти идеи можно будет в ближайшие два-три года.