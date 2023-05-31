В Кирове планируют создать Аллею славы молодежи

Вопросы благоустройства обсудили на заседании Молодежного совета при главе города. Фото: киров.рф

Вопросы благоустройства Кирова обсудили на заседании Молодежного совета при главе города Елене Ковалевой. Сейчас готовятся два проекта.

Первый касается благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ у Дворца творчества-мемориала. Молодежь выдвинула два предложения: размещение постоянной экспозиции о пионерах-героях на одной из аллей и создание дирекции парка, которая займется вопросами благоустройства и организацией мероприятий.

В рамках благоустройства не планируется изменений в мемориальной зоне, речь идет только об озеленении и установке НТО. С горожанами также проведут опрос о том, как должен выглядеть парк.

Кроме того, планируется создать Аллею славы молодежи - своеобразную доску почета в виде арт-объекта. Предлагается разместить не только фото, но и QR-код, по которому можно будет узнать информацию о человеке. Экспозицию можно сделать как стационарной, так и передвижной. Елена Ковалева одобрила идею, подчеркнув, что она весьма своевременна в преддверии юбилея Кирова.