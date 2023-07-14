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НовостиЗвезды14 июля 2023 12:10

Патриарх Кирилл благословил установку памятника Александру Невскому в Кирове

Предстоятелю РПЦ также рассказали о планах восстановить Феодоровскую церковь
Петр МАКСИМОВ
Во встрече также участвовал митрополит Марк. Фото: соцсети Александра Соколова

Во встрече также участвовал митрополит Марк. Фото: соцсети Александра Соколова

Губернатор Соколов и митрополит Марк встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом рассказывается в соцсетях главы региона.

- Обсудили с предстоятелем Русской Православной Церкви планы юбилейных торжеств, посвященных 650-летию Кирова, - сообщил Соколов. - Получили благословение на установку памятника святому князю Александру Невскому на месте, где стоял разрушенный собор Вятки, носивший его имя.

Глава региона также поделился планами восстановления церкви в честь Феодоровской иконы Божией Матери: сгоревшее деревянное здание предлагают возвести заново за счет благотворителей на основе чертежей Ивана Чарушина.

Напомним, памятник Невскому поставят на деньги «Т Плюс».