Полгода пожару в Феодоровской церкви Кирова. Историческая справка о храме

Церковь отстроили заново, но уже деревянную. Фото: Вятская епархия

Полгода назад, в ночь на 25 января 2023 года, загорелась Феодоровская церковь. «Комсомолка» делится исторической справкой об этом здании.

ОТДАЛИ ПОД СБОРНЫЙ ПУНКТ

Церковь во имя Феодоровской иконы Божией Матери заложили в основании Морозовской улицы в 1913 году. Вятка тогда, как и вся Россия, отмечала 300-летие дома Романовых.

Каменный храм строили по проекту знаменитого архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина. Многие характерные детали были взяты из новгородской (псковской) храмовой архитектуры. Работы начались в 1915-м. Нижний храм в 1918 году освятили в честь Феодоровской иконы, а верхний этаж - во имя Святителя Николая.

К 1930 году церковь, как и многие другие, была закрыта. Здание отдали под ученическое общежитие. Проект перепланировки готовил все тот же Чарушин: Иван Аполлонович сделал все, чтобы спасти само здание. В годы Великой Отечественной войны здесь и вовсе открыли сборный пункт: практически прямо со ступеней храма солдаты уходили на фронт.

Сохранились снимки Феодоровской церкви, сделанные С. А. Лобовиковым

Здание вернули РПЦ в 1946 году, здесь даже возобновили богослужения.

- Храм был страшно беден, - вспоминала местная жительница Тамара Лаптева. - По крупицам собиралось все необходимое. Люди несли иконы, церковные принадлежности, предметы быта, жертвовали средства на его возрождение.

Но и этот период был недолгим: в октябре 1962 года, во время хрущевских гонений, городские власти закрыли церковь. Здание вскоре взорвали, остатки разломали танками, а последними обломками замостили дорогу по улице Розы Люксембург.

В 2002 году мэрия разрешила Вятской епархии начать восстановление церкви. Однако первые же инженерные изыскания показали: каменный храм будет слишком тяжелым, это может привести к оползням. Поэтому выбор пал на деревянный проект, аналогичный воплощенному в валдайской резиденции президента Путина.

Стройку открыли 1 октября 2006 года. 25 августа 2007 года состоялось торжественное освящение нового храма, главной святыней которого стала Феодоровская икона Божией Матери.

ВОССТАНАВЛИВАТЬ БЕССМЫСЛЕННО

В ночь на 25 января 2023 года новопостроенная церковь загорелась. С огнем боролись 35 человек на 12 спецмашинах. Площадь пожара превысила 200 квадратов. Пострадавших, к счастью, не было.

Серьезнее всего огонь повредил верхний ярус и колокольню. Часть убранства и несколько святынь были утрачены навсегда. Но удалось вынести из огня частицу мощей святого Михаила Тихоницкого в антиминсе и напрестольное Евангелие.

Официальная причина - аварийная работа электрического оборудования.

- Произошедшее является трагедией в жизни православной Вятки, - сетовал настоятель Игорь Шиляев. - Многие жители и гости города полюбили Феодоровскую церковь.

Здание слишком сильно пострадало от огня Фото: Артем ЗАМЯТИН

- Церковь будет восстановлена, а жители Кирова примут в этом участие, - говорил губернатор Соколов. - Ко мне уже обращались строительные компании с предложениями восстановить храм.

Церковь была слишком сильно повреждена огнем. Восстанавливать бессмысленно: оставшуюся часть строения тоже разрушили. Будут строить новый храм. Решение приняли еще 3 февраля.

СПРАВКА КП

Чудотворная Феодоровская икона - четвертая по почитаемости в православной традиции. По разным версиям, ее обрели в 1164 - 1260 годах.

Феодоровская икона - одна из самых почитаемых. Фото: библиотека Герцена

Именно Феодоровским образом благословляли на царство Михаила Федоровича. Она и стала покровительницей царственного дома Романовых.

К слову, поэтому вторым народным названием Феодоровской церкви у кировчан было «Романовская».