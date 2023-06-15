Памятник Невскому в Кирове поставят на деньги «Т Плюс»

Компания вложит более 4 миллиардов рублей в сети, ТЭЦ и котельные. Фото: правительство Кировской области

Гендиректор «Т Плюс» Андрей Вилесов и глава Кировской области Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве.

Компания вложит более 4 миллиардов рублей в теплосети, модернизацию ТЭЦ и котельных Кирова и Чепецка. Кроме того, «Т Плюс» поучаствует в подготовке Кирова к 650-летнему юбилею, который будет отмечаться в 2024 году: вложится в благоустройство площадки у филармонии и установку памятника Александру Невскому. Параллельно «Новые Чистые пруды» подключат к централизованной системе теплоснабжения, - уточняют в региональном правительстве.

Напомним, в рамках ПМЭФ наш регион уже заключил соглашения со Сбером, рядом других банков, «Татнефтью», ЛНР, ДНР и Запорожьем. Кировская область также получит павильон ВДНХ под собственную выставку.