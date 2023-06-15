Греф и Соколов договорились о строительстве университетского кампуса в Кирове

В соглашении идет речь о реализации инвестпроектов. Фото: страница Александра Соколова ВК

В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Делегация Кировской области заключила на нем несколько соглашений.

Очередное соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали со Сбером. Глава региона Александр Соколов и председатель правления Сбербанка Герман Греф договорились о реализации инвестиционных проектов. В том числе о строительстве «кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров».

- Не раз говорил о важности этого проекта для Кировской области, - написал в соцсетях глава региона. - Чтобы молодежь оставалась и развивала родную область, нужно создавать условия. Сделали к этому еще один серьезный шаг. Сейчас готовим нашу заявку на участие в федеральном конкурсе, и поддержка Сбера для нас - весомый плюс.

Еще один результат ПМЭФ - соглашение с «Татнефтью» о постройке 30 АЗС.