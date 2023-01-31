Кировская область подаст заявку на строительство инженерного кампуса мирового уровня на территории КВАТУ

Заявку на создание кампуса планируют отправить в министерство образования в текущем году. Фото: kirovreg.ru

Кировская область планирует подать заявку на строительство инженерного кампуса мирового уровня в текущем году. Речь идет о возведении научно-культурно-спортивного комплекса на территории КВАТУ.

Всего в России планируют создать подобные университетские городки в 25 регионах. Кировская область будет претендовать на одно из оставшихся восьми мест.

Глава региона Александр Соколов отметил, что основной темой подготовки станет станкостроение. По его словам, создание кампуса позволит привлечь в область студентов, преподавателей и ученых инженерной направленности со всего мира.

Кроме того, это решит вопрос по подготовке кадров, которые в будущем смогут работать на машиностроительных предприятиях региона. Напомним, что проект кампуса включает в себя научно-исследовательский центр, фиджитал-центр и другое.