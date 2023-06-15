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НовостиЭкономика15 июня 2023 9:40

«Татнефть» откроет в Кировской области 30 заправок

Плюсом расширится сеть зарядок для электрокаров
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Глава региона Соколов надеется, что усилившаяся конкуренция приведет к снижению цен на топливо

Глава региона Соколов надеется, что усилившаяся конкуренция приведет к снижению цен на топливо

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сеть автозаправочных станций (АЗС) и комплексов компании «Татнефть» появится в Кировской области. Соответствующее соглашение губернатор Соколов подписал на ПМЭФ-2023 с руководством компании.

Этот вопрос уже обсуждали в прошлом году на встрече с главой Татарстана Миннихановым. Основные направления сотрудничества не изменятся - обеспечение Вятки моторным и газовым топливом и сервисом, реализация социальных и благотворительных программ.

Компания построит в разных районах Кировской области 30 АЗС, инвестиции составят несколько миллиардов рублей. Плюсом по соглашению расширится и сеть зарядок для электротранспорта. Губернатор Соколов рассчитывает, что «на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей».