Александр Соколов обсудил с губернатором Татарстана перспективы сотрудничества

Главы регионов обсуждали вопросы партнерства в строительной сфере, дорожной отрасли, развитии транспорта. Фото: Правительство Кировской области

В Казанском кремле 16 декабря встретились главы Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Лидеры регионов обсудили дальнейшее сотрудничество в торгово-экономических отношениях, взаимодействие в культуре, образовании, социальном развитии.

– Наши регионы связывают не только общие границы, но и партнерские отношения в различных отраслях, – сообщил Александр Соколов.

Сегодня товарооборот между Татарстаном и Кировской областью составляет 6 миллиардов рублей. Глава республики отметил, что Татарстан поставляет в наш регион грузовые автомобили, шины, нефтепродукты, синтетические каучуки, стекло, пищевые продукты.

Из Кировской области везут лесоматериалы, силовые кабели, бетонные изделия, обувь и спецодежду.

Александр Соколов отметил, что кировчане могут приложить свои таланты в Татарстане, а жители республики – на вятской земле. Есть конкретные предложения по инвестициям, инфраструктуре, увеличению товарооборота.

В конце встречи Рустам Минниханов вручил Александру Соколову медаль «100 лет образования Татарской АССР». А губернатор Кировской области пригласил главу Республики Татарстан на юбилей Кирова.