В Кировской области цена на бензин выросла на 1%

В среднем в области стоимость топлива выросла на 0,9%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В регионе снова выросли цены на бензин. Такую информацию опубликовал Кировстат.

В среднем в области стоимость топлива выросла на 0,9%. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 теперь стоит дороже на 1%. Цена на дизельное и газовое топливо и бензин АИ-98 не изменилась. В сравнении с показателями декабря 2022 года, в марте индекс стоимости на ресурс составил 99,87%, дизельное топливо - 97,51%, АИ-92 - 100,07%, АИ-95 - 100,25%, АИ-98 и выше - 100%.

Ранее мы рассказывали, что в Кирове «Лукойл» оштрафовали за беспричинное завышение цен.

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