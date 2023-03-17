Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 8:15

В Кирове «Лукойл» оштрафовали за беспричинное завышение цен

Компания выплатила 650 тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее ведомство получило множество жалоб на завышение цен на бензин.

Ранее ведомство получило множество жалоб на завышение цен на бензин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове «Лукойл» оштрафовали за необоснованное повышение цен на бензин. Об этом сообщает областное УФАС.

Еще в ноябре после множественных обращений ведомство признало ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» нарушившим антимонопольное законодательство. Как выяснилось, расходы компании в ноябре-декабре 2021 года снижались за счет уменьшения затрат на закупку нефтепродуктов. Таким образом, причин повышать цены на топливо не было.

По итогам рост стоимости марок бензина АИ-92 и АИ-95 признали необоснованным. Компании выдали предписание и штраф в размере 650 тысяч рублей. Средства уже поступили в бюджет РФ.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.