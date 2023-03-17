В Кирове «Лукойл» оштрафовали за беспричинное завышение цен

Ранее ведомство получило множество жалоб на завышение цен на бензин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове «Лукойл» оштрафовали за необоснованное повышение цен на бензин. Об этом сообщает областное УФАС.

Еще в ноябре после множественных обращений ведомство признало ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» нарушившим антимонопольное законодательство. Как выяснилось, расходы компании в ноябре-декабре 2021 года снижались за счет уменьшения затрат на закупку нефтепродуктов. Таким образом, причин повышать цены на топливо не было.

По итогам рост стоимости марок бензина АИ-92 и АИ-95 признали необоснованным. Компании выдали предписание и штраф в размере 650 тысяч рублей. Средства уже поступили в бюджет РФ.

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