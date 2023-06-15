Киров на ПМЭФ: о чем чиновники уже договорились с банкирами и другими регионами

Делегация от Кирова встречается с представителями банков, новых регионов России, крупных частных компаний. Фото: профиль Александра Соколова ВКонтакте

Делегация Кировской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). На площадках работают губернатор Соколов, зампреды и министры областного правительства.

«Комсомолка» рассказывает, какие соглашения подписаны на 15 июня 2023 года.

ПОМОГУТ БАНКИ

Сбер и Кировская область будут сотрудничать в реализации инвестиционных проектов. Ключевой среди них - строительство современного университетского кампуса. Соглашение подписали глава региона Соколов и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

- Очень важно, что бизнес и власть объединились для решения актуальных вопросов социально-экономического развития Кировской области, - отметил Александр Соколов.

Еще одно соглашение заключено с Новикомбанком. Документ подписали губернатор и председатель правления АКБ Елена Георгиева. Новикомбанк уже активно кредитует высокотехнологичные производства нашего региона, а теперь банк готов предложить хорошие условия крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу. Одно из направлений сотрудничества - техническое перевооружение заводов и модернизация производства.

Регион будет сотрудничать и с ВТБ: соглашение заключено при участии председателя правления банка Дениса Бортникова. В центре внимания вновь социально-экономическое развитие Кировской области. Банк уже помог построить молочную ферму в Куменском районе, а теперь поддерживает создание фермы под Оричами. Опыт предлагают расширять и на другие сферы. Поддержка сельского хозяйства и жилого строительства также останутся актуальными.

КОММУНАЛКА И ЭНЕРГЕТИКА

«Татнефть» планирует открыть в Кировской области 30 автозаправок (АЗС). Точные сроки и суммы инвестиций не называются.

Плюсом расширят сеть зарядочных станций для электроавтомобилей. Соколов рассчитывает, что «на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей».

Еще два соглашения заключили с «Т Плюс» - гендиректором ПАО Александром Вилесовым. Одно - о подготовке к грядущей зиме, другое - о соцэкономическом партнерстве правительства и энергетиков.

Компания вложит 4 миллиарда рублей в теплосети, модернизацию ТЭЦ и котельных Кирова и Кирово-Чепецка, подключение «Новых Чистых прудов» к общей системе теплоснабжения. Еще «Т Плюс» поможет деньгами в подготовке к 650-летию Кирова: профинансирует благоустройство участка у филармонии. На деньги этой же компании установят памятник Александру Невскому.

КРОМЕ ТОГО

Кировская область будет сотрудничать и с новыми регионами России. Соответствующие соглашения Александр Соколов подписал на встречах с главами Запорожья Балицким, ДНР Пушилиным и ЛНР Пасечником. Дети из Запорожской области уже отдыхают в кировских загородных лагерях, а часть этого региона объявлена подшефной территорией Кирова. Наша область помогает восстанавливать коммуналку и «вливаться» в систему госуправления.

С представителями Донецка говорили о вятском опыте деревянного домостроения и поставках пиломатериалов, с делегацией из Луганска - о совместной торговле, взаимодействии в социалке и науке.