Заявку на строительство кампуса мирового уровня Киров подаст до 1 августа

Ранее власти уже публиковали план застройки будущего студгородка. Фото: kirovreg.ru

Киров готовит заявку для участия в конкурсе по созданию кампуса - студгородка с общежитиями, спортивными и культурными объектами. Об этом губернатор Александр Соколов рассказал на встрече с председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным.

Заявку на строительство по концессии подадут до 1 августа. Правительство готово выделить под этот проект территорию бывшего КВАТУ на улице Романа Ердякова.

- Строительство кампуса мирового уровня значительно повысит конкурентоспособность нашего региона, - считает Александр Валентинович. - Школьники будут получать те профессии, которые востребованы на современном рынке труда, в том числе технологические, и оставаться работать в регионе.

Соглашение со Сбербанком о сотрудничестве в создании кампуса планируют подписать на июльском ПМЭФ.

Ранее чиновники заявляли о других вариантах застройки территории бывшего вертолетного училища, в частности, о возможном обустройстве центрального городского парка.