В Кирове на территории КВАТУ может появиться центральный городской парк

Очищать территорию от зданий училища начали еще в 2021 году. Фото: Мария Прозорова

В Кирове на месте КВАТУ могут создать центральный городской парк. Об этом сообщил председатель областного правительства Александр Чурин в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе сейчас не хватает зеленых зон. Территорию бывшего вертолетного училища на Московской вполне могут сделать такой зоной - при условии, что горожане поддержат эту идею.

- Если вы одобрите идею, разработаем проект и представим его врио губернатора Кировской области Александру Соколову, - пишет Александр Чурин.

Сейчас на канале запущен опрос жителей. На данный момент проголосовали уже более 320 человек, 85% мнений - «за» создание центрального парка Кирова. Оставить свой голос можно по этой ссылке.

Стоит отметить, что ранее в планах у властей было строительство школы на территории КВАТУ. Подробности - здесь.