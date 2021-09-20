В Кирове на территории КВАТУ построят школу на 1500 мест

Строить новую школу будут на средства из федерального бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на территории КВАТУ построят школу. Подробности рассказали в областном правительстве.

Идея создания нового образовательного учреждения на территории бывшего военного городка витала в воздухе уже давно, и вот теперь начала воплощаться. На данный момент администрация Кирова, как заказчик, готовит документы для объявления торгов по части объектов. На территории в это же время продолжают сносить последние аварийные здания.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1500 учеников. Средства на строительство пойдут из федерального бюджета - региональный Минобр подавал заявку на выделение субсидии для возведения школы. Известно, что в учебном заведении будет физкультурно-оздоровительный комплекс.

Напомним, что сейчас в Кирове продолжается строительство школы в микрорайоне Радужный, рассчитанной на 1000 учеников. Кроме того, полным ходом идет возведение учебного заведения на 300 мест на улице Пролетарской.