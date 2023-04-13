В Кирове на территории КВАТУ планируют построить кампус мирового уровня

В кампусе разместятся студгородок, крытый манеж, конгресс-холл и другое. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, на территории разместятся учебные корпуса, общежития, конгресс-холл, спортивные объекты. Сейчас область готовит заявку для участия в конкурсе по созданию кампусов мирового уровня. В 2023 году разыграют 8 заявок, участие примут 40 регионов.

Губернатор Александр Соколов заявил, что это - жизненно необходимый проект для Кировской области. Наши соседи (Нижний Новгород, Пермь, Казань) уже победили с этой идеей. И теперь регион должен создать условия для получения конкурентного образования высочайшего уровня, в то же время обеспечив трудоустройством молодых специалистов.

- Мы обязаны заниматься этим проектом и должны победить. Мы выбрали самую актуальную тему - станкостроение, то, чего не хватает нашей стране для технологического суверенитета. Мы делаем качественную заявку, которая при этом будет дешевле, чем у других регионов. Надеюсь, что правительство Российской Федерации нас поддержит, - сказал губернатор.

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