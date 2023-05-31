Кировские депутаты одобрили установку памятника Александру Невскому

Монумент установят на площади у Вятской филармонии. Фото: киров.рф

Депутаты кировской Гордумы одобрили установку памятника Александру Невскому. Об этом сообщает горадминистрация.

Вопрос рассмотрели на заседании 31 мая. По мнению народных избранников, проект не хватает информационного освещения. В связи с этим поступило предложение собрать рабочую группу или наблюдательный совет, чтобы взять реализацию и популяризацию проекта на контроль.

В целом депутаты одобрили установку памятника большинством голосов. Отметим, что монтаж скульптуры и благоустройство территории проведут на деньги инвесторов. Сейчас открыт расчетный счет и объявлен сбор средств.

Добавим также, что в онлайн-голосовании за внешний облик памятника поучаствовали более 10 тысяч человек.