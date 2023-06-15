Кировская область получит целый павильон московской ВДНХ под собственную выставку

По меморандуму с ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» появится вятская экспозиция. Фото: соцсети Александра Соколова

В Питере продолжается международный ПМЭФ-2023. Кировская область уже заключила соглашения со Сбером о создании кампуса, с «Татнефтью» об открытии сети АЗС, с главами новых регионов России о сотрудничестве.

Плюсом заключен меморандум с АО «Выставка достижений народного хозяйства» - всемирно известной московской ВДНХ.

- В июне 2024 года в знаменитом павильоне «Рабочий и колхозница» организуем большую экспозицию о Кировской области, - сообщил в соцсетях глава региона Александр Соколов. - Не только о культуре и традициях, но и о промышленном, экономическом потенциале нашей области. Многотысячная аудитория, прекрасное место. Наша экспозиция займет весь павильон: несколько этажей, 7 000 квадратных метров выставочных площадей. Это крайне важно для продвижения наших товаров - от продуктов питания до промышленности. Кировскую область должны узнать лучше!

Выставку приурочат к 650-летию города Кирова.