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НовостиОбщество1 мая 2023 13:05

Стало известно, как будет выглядеть памятник Александру Невскому в Кирове

Кировчане выбрали, как будет выглядеть памятник Александру Невскому у филармонии
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
больше всего голосов набрал вариант монумента из бронзы высотой 4,5 метра. Фото: киров.рф

больше всего голосов набрал вариант монумента из бронзы высотой 4,5 метра. Фото: киров.рф

Кировчане выбрали скульптурный образ памятника Александру Невскому у филармонии. Как сообщили в городской администрации, в опросе приняли участие более 10 тысяч жителей.

В результате больше всего голосов набрал вариант монумента из бронзы высотой 4,5 метра. Решение об окончательном виде памятника примет рабочая группа. Вопрос финансирования проекта по-прежнему остается открытым.

Напомним, что на выбор жителям представили три скульптурных образа. В том числе варианты, где полководец был изображен на коне и с мечом.