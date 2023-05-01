Стало известно, как будет выглядеть памятник Александру Невскому в Кирове

больше всего голосов набрал вариант монумента из бронзы высотой 4,5 метра. Фото: киров.рф

Кировчане выбрали скульптурный образ памятника Александру Невскому у филармонии. Как сообщили в городской администрации, в опросе приняли участие более 10 тысяч жителей.

В результате больше всего голосов набрал вариант монумента из бронзы высотой 4,5 метра. Решение об окончательном виде памятника примет рабочая группа. Вопрос финансирования проекта по-прежнему остается открытым.

Напомним, что на выбор жителям представили три скульптурных образа. В том числе варианты, где полководец был изображен на коне и с мечом.