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НовостиОбщество17 апреля 2023 10:57

Кировчане могут выбрать, как будет выглядеть памятник Александру Невскому

Все желающие могут принять участие в интернет-голосовании
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Скульптуру установят на площади у Вятской филармонии. Фото: киров.рф

Скульптуру установят на площади у Вятской филармонии. Фото: киров.рф

В Кировской области началось голосование за итоговый облик памятника Александру Невскому. Соответствующий раздел появился на портале горадминистрации.

Для голосования доступны три варианта: две скульптуры в полный рост и конный памятник. Посмотреть все варианты и выбрать наиболее понравившийся можно здесь. На данный момент наибольшее количество голосов набрал второй вариант (36%).

Напомним, памятник Александру Невскому установят на площади у Вятской филармонии. Появление скульптуры приурочено к 650-летию областного центра.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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